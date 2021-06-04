Британский регулятор разрешил использование вакцины Pfizer от коронавируса для подростков

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Leon Neal / Staff

Регулятор лекарственных средств Великобритании одобрил использование вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает BBC.

Регулятор отметил, что после детального анализа установили — вакцина безопасна и эффективна для этой возрастной группы, а преимущества перевешивают любые риски.

Теперь британский комитет по вакцинации должен дать рекомендации правительству о том, следует ли проводить вакцинацию этой возрастной группы. Сейчас в стране не проводят плановые прививки от COVID-19 среди лиц младше 18 лет.

Вакцина от Pfizer уже одобрена в Великобритании для прививки граждан в возрасте 16 лет и старше.

Отметим, ранее Европейский Союз тоже одобрил использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте 12—15 лет. Перед ним первой Канада разрешила использование этого препарата для детей от 12 лет.