Послы ЕС одобрили запрет для всех беларусских самолетов приземляться в аэропортах Евросоюза

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Послы Европейского Союза одобрили введение запрета для беларусских авиаперевозчиков приземляться в аэропортах стран ЕС.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Послы ЕС дали «зеленый свет» запрету для любых самолетов беларусских перевозчиков приземляться в аэропортах ЕС. Процедуру завершат во второй половине дня. Она должна вступить в силу с полуночи [5 июня]», — написал он в Twitter.

Эту же информацию Reuters подтвердили три евродипломата.

Решение послов подтверждает сообщения СМИ о первом раунде ограничений в отношении Беларуси за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске для ареста бывшего главреда оппозиционного ресурса NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.