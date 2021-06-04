Центры массовой вакцинации от коронавируса заработают еще в 7 городах Украины

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Antonio Masiello / Contributor / Getty Images

В Украине в эти выходные, 5—6 июня, центры массовой вакцинации от коронавируса начнут работать еще в семи городах, кроме Киева, Львова и Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения в Facebook.

По данным ведомства, центры заработают в городах:

Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко;

Полтава, на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11;

Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра «Киевская Русь»;

Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета;

Горишние Плавни Полтавской области, на базе обособленного админподразделения «Горно-обогатительный комбинат»;

Ровно, на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. Полищука.

Отметим, в Киеве центр массовой вакцинации работает на базе Международного выставочного центра, во Львове — на базе стадиона «Арена Львов», а в Одессе по трем адресам — на базе ТЦ «Мегадом», Fontan Sky Center и в помещении школы № 15.

После открытия этих центров был зафиксирован рекорд — за выходные прививки получили 15 100 человек.