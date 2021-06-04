В Сербии на оружейной фабрике взорвался склад с боеприпасами
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Сербии на окраине города Чачак взорвался склад боеприпасов оружейной фабрики «Слобода Чачак», которая производит артиллерийские и танковые снаряды.
Как сообщает сербский портал Vecernje Novosti, 4 июня в примерно 01:30 на складе начался пожар, после чего последовали взрывы.
В момент начала пожара на фабрике находились 60 рабочих. Все они вовремя спрятались в бетонном бомбоубежище — никто из них не пострадал. Сообщений о пострадавших среди населения также нет.
Власти эвакуировали жителей прилегающих к складу районов, а в самом городе дежурит большое количество пожарных, саперов и медиков. Серьезных разрушений в Чачаке нет. Незначительно пострадали только несколько районов — там в жилых зданиях взрывной волной выбило окна.
По состоянию на 08:30 утра, пожар на складе продолжается. Практически все боеприпасы уничтожены, но отдельные взрывы еще слышны.
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