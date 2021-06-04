«Схемы»: Судья Конституционного суда Тупицкий трижды ездил в Крым после оккупации Россией

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Каролина Ускакович / Артем Марков / «Бабель»

Уволенный указом президента глава Конституционного суда Александр Тупицкий после аннексии Крыма Россией трижды посещал оккупированный полуостров.

Об этом говорится в расследовании программы «Схемы». Сам служитель Фемиды отрицает, что ездил в Крым.

По словам источников программы в пограничной службе, 20 июля 2016 года Тупицкий въехал в Крым через контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар», вернулся почти через месяц — 28 августа.

Как отмечается, во второй раз судья Конституционного суда поехал на оккупированный полуостров 7 апреля 2017 года, вернулся через два дня — 9 апреля.

Еще один визит Тупицкий совершил 5 августа того же года, вернулся на подконтрольную Украине территорию через две недели — 22 августа.

«Общественный совет добропорядочности неоднократно делал выводы, что посещение оккупированных территорий или страны-агрессора — Российской Федерации — без крайней необходимости является нарушением правил добропорядочности, и за это делали негативные выводы относительно таких судей. И даже судебные органы и СБУ не рекомендовали судьям ездить на эту территорию, потому что они являются носителями важной информации», — заявил адвокат и бывший член Общественного совета Роман Маселко.

Ранее журналисты проекта «Схемы» выяснили, что Тупицкий еще до аннексии полуострова владел имением и землей под ним в Кореизе, недалеко от Ялты. Но в 2018 году он расширил свои владения, оформив еще один участок (126 кв. м) возле дома в свою собственность. Участок он приобрел у россиянина Владимира Рисятова, но не указал в декларациях, что стал его владельцем.

По словам Тупицкого, он невъездной в Крым.