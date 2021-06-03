У Ахметова заявили, что он будет удивлен, если его признают олигархом. Называет себя «крупнейшим инвестором»
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- Алексей Ярмоленко
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УНИАН фото
У олигарха Рината Ахметова заявили, что он себя таковым не считает, и будет удивлен, если попадет в реестр олигархов. Он называет себя «крупнейшим украинским инвестором».
Об этом в комментарии «Радио Свобода» заявила его пресс-секретарь Анна Терехова.
«Ринат Леонидович олигархом себя не считает и был бы удивлен, если бы его таким признали. Ринат Ахметов — крупнейший украинский инвестор. Компания SCM уже более 20 лет инвестирует в Украину, и является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком», — пояснила она.
Терехова рассказала, что на предприятиях SCM работает почти 200 тысяч человек, а корпорация заплатила в госбюджет 60 млрд гривен налогов.
Что касается СМИ, то у Ахметова подчеркнули, что те были приобретены прозрачно и законно.
«Наши СМИ всегда были независимым бизнесом с собственной редакционной политикой. Мы уверены, что именно независимые СМИ являются гарантами свободы слова в стране. Ринат Леонидович и при ведении бизнеса, и в личной жизни всегда четко придерживается требований законодательства. В то же время, мы считаем, что в демократической стране, как Украина, политика должна быть прозрачной, независимо от того или иного закона», — отметила Терехова.
- 2 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду свой законопроект о деолигархизации. Он предусматривает создание реестра олигархов по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а в случае контакта с ними официальные лица должны подавать «декларацию».