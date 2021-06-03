США передадут другим странам 80 миллионов доз вакцин от коронавируса. В том числе и Украине
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Matt Allworth / Flickr
Администрация президента США Джо Байдена сообщила, что там решили передать около 80 миллионов доз вакцин от коронавируса другим странам.
Об этом пишет пресс-служба Белого дома.
75% из этих вакцин передадут инициативе COVAX. Там будут самостоятельно решать, как их распределить. Но США отметили, что хотят отдать приоритет странам Латинской Америки и Карибского бассейна, Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африки. Остальные 25% Штаты распределят самостоятельно.
Там уже объявили о распределении первых 25 миллионов доз. Через COVAX 6 миллионов доз получат страны Центральной и Южной Америки, 7 миллионов — страны Азии, 5 миллионов — страны Африки.
Около 6 миллионов доз Штаты передадут Мексике, Канаде, Южной Корее, Западному берегу реки Иордан и сектору Газа, Украине, Косово, Гаити, Грузии, Египту, Иордании, Ираку, Йемену, а также сотрудникам ООН.
«Передача миллионов американских вакцин другим странам свидетельствует о серьезном обязательстве правительства США. Как и в Соединенных Штатах, мы будем двигаться как можно быстрее, соблюдая нормативные и правовые требования как США, так и страны-получателя, чтобы облегчить безопасную и надежную транспортировку вакцин через международные границы», — отметили в Белом доме.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина планирует договориться с Белым домом о поставках вакцин от коронавируса в рамках программ помощи.
- Американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты станут «арсеналом» вакцин от коронавируса для стран, которые в них нуждаются, и поставят им больше доз, чем Россия и Китай, — 80 миллионов. Это составит примерно 13% вакцин, которые произведут в Штатах.