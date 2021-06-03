«Это не то, чего ждут украинцы». Зеленский ветирует закон о наказании за недостоверное декларирование
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- Екатерина Кадакова
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Facebook / Офіс президента
Президент Украины Владимир Зеленский ветирует закон об усилении ответственности за недостоверное декларирование из-за внесенных в него на заседании Верховной Рады 3 июня правок.
Об этом сообщается на сайте главы государства.
«Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ждут украинцы, и не то, что им обещал я, когда вносил этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием», — заявил Зеленский.
Также он напомнил, что система электронного декларирования была требованием Европейского Союза для введения безвизового режима с Украиной.
«До сих пор проводится мониторинг этих обязательств, поэтому я не могу поставить под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС — безвизовый режим», — подчеркнул президент.
- 3 июня Рада проголосовала во втором чтении за инициированный президентом законопроект № 4651. Однако нардепы одобрили поправки, которые позволят декларантам не указывать в декларациях имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если они не предоставили информацию о нем. По мнению экспертов, это позволит не декларировать ценное имущество и переписывать его на родственников.
- Напомним, 27 октября Большая палата КСУ признала неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование и сокрытие имущества. Позже стало известно, что КС признал неконституционными полномочия НАПК мониторить образ жизни чиновников.
- 4 декабря 2020 года Верховная Рада вернула уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации — депутаты приняли законопроект, который предусматривает штраф и ограничение свободы, но не тюремное заключение. Тогда в НАПК раскритиковали этот документ за то, что в нем нет пункта о лишении свободы, и попросили Зеленского наложить вето на него.