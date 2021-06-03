«Это не то, чего ждут украинцы». Зеленский ветирует закон о наказании за недостоверное декларирование

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Президент Украины Владимир Зеленский ветирует закон об усилении ответственности за недостоверное декларирование из-за внесенных в него на заседании Верховной Рады 3 июня правок.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ждут украинцы, и не то, что им обещал я, когда вносил этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием», — заявил Зеленский.

Также он напомнил, что система электронного декларирования была требованием Европейского Союза для введения безвизового режима с Украиной.

«До сих пор проводится мониторинг этих обязательств, поэтому я не могу поставить под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС — безвизовый режим», — подчеркнул президент.