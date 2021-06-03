В Великобритании вакцинировали от коронавируса половину взрослого населения
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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В Великобритании полностью вакцинировали от коронавируса половину взрослого населения — они получили две дозы.
Об этом в своем Twitter сообщил ответственный за вакцинацию в стране Надхим Захави.
«Еще одна важная веха сегодня. 50% всех взрослых в Великобритании получили защиту в виде двух доз. Спасибо гениальной команде. Мы продолжаем», — написал он.
Кроме этого, еще около 25% населения получили только одну дозы вакцины.
- Великобритания первой в мире начала вакцинацию от коронавируса. Правительство закупило 40 млн доз у Pfizer. Также там вакцинируют препаратами от AstraZeneca.
- С 12 апреля Великобритания ослабила основные карантинные меры и перешла ко второму этапу смягчения мер. Открылись все второстепенные магазины, парикмахерские и зоопарки. Отели и пансионаты в стране остаются закрытыми, однако разрешили работу кемпингов. Пабам и ресторанам тоже разрешили работать.