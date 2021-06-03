В Украине на вакцинацию начали записывать жителей оккупированных Крыма и Донбасса

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Sean Gallup / Staff

Министерство здравоохранения начало записывать желающих вакцинироваться от коронавируса из оккупированных Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава — 0 800 60 20 19. В первую очередь записаться предлагают людям из приоритетной группы (от 65 лет и старше).

Оператору надо сообщить свой населенный пункт, уточнив, что он временно оккупирован, указать данные и выбрать удобный пункт для вакцинации. После записи оператор пришлет sms-сообщение или электронное письмо с уникальным идентификатором, который также будет передан в Госпогранслужбу, чтобы человека спокойно пропустили на подконтрольную территорию.