Разумков о законопроекте Зеленского: Реестр олигархов должен составлять не СНБО — нужен специальный орган

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УНІАН / Кузьмин Александр

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в президентском законопроекте об олигархах существует конфликт интересов, и подчеркивает необходимость создать специальный орган, который будет составлять реестр олигархов.

Об этом он заявил на брифинге, комментируя законопроект об олигархах, сообщает Интерфакс-Украина.

«С учетом того, какие функции предусмотрены для Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), это именно совещательный, консультативный, координационный орган — ему не свойственна функция относить тех или иных граждан к тем или иным категориям. Поэтому я думаю, что стоило бы создать отдельный орган, который занимался бы такими вопросами. Возможно, по аналогии с теми комиссиями, которые занимаются подбором в Национальное антикоррупционное бюро, САП, возможно, с привлечением иностранных экспертов», — сказал Разумков.

По его словам, согласно с предложенными в законопроекте положениями, в СНБО возникает конфликт интересов, так как и председатель Верховной Рады, и президент, и другие чиновники входят в его состав.

«Если мы говорим гипотетически, что есть какой-председатель Рады, который как-то связан с олигархами, или любое другое должностное лицо, премьер-министр, министр, то вряд ли он будет поддерживать идею включения такого лица в вышеупомянутый список [реестр олигархов], и это будет открытым конфликтом интересов при принятии того или иного решения», — подчеркнул Разумков.

В «Слуге народа» рассчитывают, что законопроект примут в первом чтении до парламентских каникул. «Учитывая, что этот проект неотложный, он автоматически вносится в повестку дня сессии, и в принципе по срокам мы успеваем до середины июля, пока идет эта сессия», — сказала заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

В то же время она прогнозирует, что рассмотрение будет непростым, и добавила, что этот документ — лишь первый шаг. «После него или параллельно должны быть внесены изменения в антимонопольное законодательство, в закон о политических партиях, в антикоррупционное законодательство, чтобы эти блоки, которые прописаны в рамках этого проекта, потом работали в разных частях законодательства», — отметила нардеп.

Что предусматривает законопроект президента?

Определять, кто является олигархом, будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Чтобы человека признали олигархом, он должен отвечать трем из четырех критериев: участвовать в политической жизни; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем монополии; стоимость его активов должна превышать $80 миллионов.

СНБО будет вносить олигархов в соответствующий реестр, доступ к которому будет публичным. Исключать из этого реестра будет тоже СНБО.

Официальные лица в случае разговора или встречи с олигархом или его представителем будут обязаны подать декларацию о контактах.

Закон об олигархах после вступления в силу будет действовать 10 лет.