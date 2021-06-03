Суд разрешил заочное расследование против Януковича по делу о захвате власти
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- Олег Панфилович
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Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images
Шевченковский районный суд Киева разрешил заочное расследование в отношении экспрезидента-беглеца Виктора Януковича в уголовном производстве о захвате государственной власти.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
В этом производстве расследуются события сентября-октября 2010 года. Тогда Верховная Рада проголосовала за возвращение к Конституции Украины в редакции 1996 года, которая значительно расширяла полномочия Януковича.
- В апреле Верховный суд отказался признать обязательным участие экс-президента Виктора Януковича во время рассмотрения кассационной жалобы по делу о госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны.
- Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об экономических санкциях против бывших высокопоставленных чиновников, в частности Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и олигарха Сергея Курченко.