Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак заочно избрал меру пресечения для бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета — содержание под стражей.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Как отмечается, поскольку Дубилет находится не в Украине и объявлен в международный розыск, меру пресечения ему избрали заочно «до момента его фактического задержания и доставки к месту уголовного производства».

Также в ЦПК уточнили, что такое решение суда означает, что подозрение, которое было предъявлено Дубилету, полностью обоснованно, а сообщили о нем в соответствии с нормами уголовного процессуального законодательства.