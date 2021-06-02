Прогноз погоды на 3 июня: до +21 °С, восток и юг накроют грозы

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People in the rain / Getty Images

В четверг, 3 июня, в южных, восточных и центральных областях Украины ожидается неустойчивая, влажная погода, возможны грозы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По данным синоптиков, на остальной территории, а также в Винницкой области, переменная облачность, осадков не предвидится.

К тому же в Укргидрометцентре прогнозируют рост температурных показателей — уже в ближайшие дни в Украине потеплеет.

Синоптики прогнозируют ночью +7...+12 °С, днем +16...+21 °С; в Карпатах ночью +1...+6 °С, днем +5...+10 °С. Ветер северо-восточный, 7—12 м/с, местами порывы 15—20 м/с (кроме западных областей).

В Киеве и Киевской области переменная облачность, ветер северо-восточный, 7—12 м/с, ночью местами порывы 15—18 м/с. Температура ночью +7...+12 °С, днем +16...+21 °С. Существенных осадков не ожидают.

Отдельно в Укргидрометцентре предупредили про значительные дожди в ночь на 3 июня в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях.