Раде предлагают легализовать каннабис для медицинских и научных целей
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Верховную Раду внесли законопроект № 5566, который предлагает разрешить использование каннабиса в медицинских и научных целях.
Среди авторов документа — депутаты фракций «Голос», «Слуга народа», «Европейская солидарность», а также внефракционные нардепы. Текст законопроекта пока не опубликован.
Как передает «Цензор», «слуга» Марьян Заблоцкий заявил, что документ предлагает разрешить использование экстракта каннабиса исключительно в медицинских целях, а выращивание марихуаны будет разрешено только по лицензии и только для медпрепаратов.
Депутат «Голоса» Ольга Стефанишина отметила, что законопроект позволит легально употреблять лекарства с каннабисом пациентам с онкологией, эпилепсией и другими болезнями. Александра Устинова из «Голоса» добавила, что законопроект согласован с правоохранителями.
Нардеп от «Слуги народа» Евгения Кравчук заявила, что документ — о «базовом ограниченном и контролируемом обороте каннабиса», напомнив, что в 2020 году ООН исключила каннабис из пункта Конвенции о наркотических средствах.
Она добавила, что лечение каннабисом соответствует мировой практике, а украинские ученые и фармацевтическая индустрия должны иметь право развивать медицину.
- Законопроекты о легализации медицинского каннабиса регистрировали в Раде в 2016, 2019 и 2020 годах. Вопрос об использовании марихуаны для лечения тяжелобольных людей обсуждают в Украине не первый год. Активисты регулярно выходят на «Конопляный марш», а некоторые пациенты в Украине судятся за право лечиться каннабисом.
- В феврале украинский суд окончательно встал на сторону Виталия Румянцева, которого хотели осудить за выращивание конопли. Мужчина доказал, что выращивал ее для собственного лечения.