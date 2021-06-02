Экс-министра Милованова избрали главой наблюдательного совета «Укроборонпрома»

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Пресс-служба Кабинета министров Украины

Бывшего министра экономики и внештатного советника главы Офиса президента Тимофея Милованова избрали главой наблюдательного совета «Укроборонпрома».

Об этом он сам сообщил в Facebook и говорится в пресс-релизе концерна.

«Вчера [1 июня] было первое заседание обновленного наблюдательного совета «Укроборонпрома». На нем меня избрали председателем, это объясняет публичные атаки на меня в последнюю неделю», — заявил Милованов.

Он рассказал, что на заседании также рассмотрели ряд вопросов, среди которых — утвердили аудит за 2019 год. «Это был первый аудит в истории, проведенный компанией с международной репутацией Bakertilly. Результаты не очень хорошие — есть много над чем работать», — отметил он.

В пресс-релизе «Укроборонпрома» уточнили, что Милованова избрали главой совета единогласно.

В концерне отмечают, что совет состоит из пяти членов — кроме Милованова туда также входят первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Валерий Иващенко, экс-директор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер, промышленники Александр Носов и Ростислав Шурма.

Напомним, президент Владимир Зеленский 21 мая ввел Милованова, Шурму и Носова в наблюдательный совет «Укроборонпрома».