Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под круглосуточным домашним арестом

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УНИАН

Шевченковский районный суд Киева оставил обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под круглосуточным домашним арестом.

Соответствующее решение приняли 1 июня, сообщает Укринформ.

«Суд постановил: ходатайство защитника Кругового об изменении меры пресечения Антоненко оставить без удовлетворения. Постановление окончательное, обжалованию не подлежит», — сказала председательствующая судья Оксана Голуб.

Защита Антоненко просила изменить ему меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

Сам Антоненко объяснил, что пока находился под стражей, его жена потеряла работу, содержание детей «сейчас у нас получается не лучшим образом». Антоненко просил изменить ему меру пресечения, чтобы он мог посещать службу.

Прокурор возразил по удовлетворению этого ходатайства. Суд оставил это ходатайство защиты Антоненко без удовлетворения.

Во время судебного заседания также исследовали материалы, ранее предоставленные прокурором, среди которых — протокол осмотра вещей и документов. Рассмотрение дела отложено на 13:00 8 июня.

Напомним, 30 апреля Шевченковский райсуд Киева отпустил Антоненко из СИЗО под домашний арест. В следственном изоляторе он находился с 14 декабря 2019 года. С тех пор неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что если Антоненко признают невиновным, он сможет получить компенсацию от государства за длительное пребывание в СИЗО.