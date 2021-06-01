В Великобритании впервые не зафиксировали ни одного смертельного случая от коронавируса за сутки

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

В Великобритании впервые с начала пандемии коронавируса за сутки не выявили ни одного смертельного случая среди зараженных.

Об этом сообщил британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

«Вся страна очень рада, что вчера не зарегистрировали ни одного случая смерти от коронавируса. Вакцины точно работают — защищают вас, ваше окружение и ваших близких», — написал он на своей странице в Twitter.

В то же время глава Минздрава Великобритании напомнил, что страна еще не победила вирус, и призвал не забывать о противоэпидемических мерах и вакцинации, поскольку число случаев продолжает расти.

Отметим, за прошлые сутки в Великобритании зарегистрировали 3 165 новых случаев COVID-19, еще неделю назад этот показатель составлял около 2,5 тысячи.

Сейчас в Великобритании 25,7 миллиона граждан полностью прошли вакцинацию, почти 39,5 миллиона человек получили только первую дозу.