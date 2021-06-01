В Тернополе тоже откроют большой центр вакцинации от коронавируса

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В Тернополе на выходных также откроют большой центр вакцинации от коронавируса. Он будет предназначен для тех, кто записался через приложение «Дія».

Об этом пишет пресс-служба Тернопольской ОГА.

Центр откроют на базе коммунального предприятия Тернопольского городского совета «Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко». Работать он будет только в выходные.

«Уважаемые жители Тернопольской области, кто зарегистрировался на вакцинацию в приложении «Дія» или желает еще зарегистрироваться, приходите субботу и в воскресенье в комплекс «Довженко». Таким образом мы сможем вакцинировать большинство людей и способствовать тому, что осенью заболеваемость не будет расти. И тогда иммунная прослойка людей с антителами будет создана благодаря вакцинации, а не за счет тех, кто переболел», — отметила начальница департамента здравоохранения ОГА Ольга Ярмоленко.

В самом центре будут работать восемь мобильных бригад.