ВОЗ будет обозначать штаммы коронавируса буквами греческого алфавита. Для чего это нужно?

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Всемирная организация здравоохранения изменила названия штаммов коронавируса и теперь будет использовать вместо названий «британский», «южноафриканский», «индийский» штаммы буквы греческого алфавита.

Об этом сообщает «BBC Украина».

Решение принято, чтобы упростить и бороться со стигматизацией стран, в которых появились штаммы. «Британская» версия вируса будет обозначаться буквой Альфа, «южноафриканский» — Бета, а «индийский» — Дельта. Полный список названий опубликован на сайте ВОЗ.

Греческие буквы не заменят научные названия типа B.1.1.7 и B.1.351 . Если официально выявят более 24 вариантов COVID-19 и закончатся буквы для обозначения, тогда ВОЗ введет новую систему наименований.