ВОЗ будет обозначать штаммы коронавируса буквами греческого алфавита. Для чего это нужно?
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Всемирная организация здравоохранения изменила названия штаммов коронавируса и теперь будет использовать вместо названий «британский», «южноафриканский», «индийский» штаммы буквы греческого алфавита.
Об этом сообщает «BBC Украина».
Решение принято, чтобы упростить и бороться со стигматизацией стран, в которых появились штаммы. «Британская» версия вируса будет обозначаться буквой Альфа, «южноафриканский» — Бета, а «индийский» — Дельта. Полный список названий опубликован на сайте ВОЗ.
Греческие буквы не заменят научные названия типа B.1.1.7 и B.1.351 . Если официально выявят более 24 вариантов COVID-19 и закончатся буквы для обозначения, тогда ВОЗ введет новую систему наименований.
- Ранее власти Индии обращались ко всем социальным сетям с просьбой удалить весь контент, связанный с «индийским» штаммом. Такое название вредило имиджу страны.
- В конце мая во Вьетнаме и Франции выявили две новые мутации коронавируса. Гибридные варианты COVID-19 имели признаки Α-штамма.