Руководителя «Северодонецкого объединения Азот» подозревают в неуплате 20 млн грн налогов, но он опровергает обвинения

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Group DF

Прокуратура объявила подозрение главе правления компании «Северодонецкого объединения Азот» в уклонении от уплаты 20 миллионов гривен налогов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По указанию должностного лица в 2017 году с расчетных счетов «Азота» незаконно выводили средства на другие предприятия холдинга под видом беспроцентного займа и финансовой помощи. Таким образом подозреваемый умышленно уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц.

По заключению судебной экономической экспертизы, своевременно в государственный бюджет не поступило более 20 миллионов гривен налога. Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Прокуратура не сообщает имя чиновника, но по данным сайта компании, главой правления является Леонид Бугаев. «Северодонецкий Азот» является одним из предприятий холдинга Ostchem, который объединяет активы Group DF Дмитрия Фирташа.

В комментарии «Бабелю» адвокате Бугаева опровергла обвинения со стороны прокуратуры. «Нас такие сообщения прокуратуры абсолютно не удивляют. Подобные споры с налоговыми органами возникают систематически. Против топ-менеджеров безосновательно возбуждаются десятки надуманных уголовных дел. Мы привыкли к ежемесячным проверкам различных госорганов и бесконечному потоку подозрений. К сожалению, это неотъемлемая часть бизнес-климата в Украине», — объяснила адвокат Анна Чишинская.

По ее словам, Бугаев не получал подозрений, а об обвинениях стало известно из официального сообщения прокуратуры и СМИ. «Суть претензий мы не можем прокомментировать, пока детально с ними не ознакомимся», — отметила адвокат.

Юрист подчеркнула, что «Северодонецкий Азот» работает исключительно в правовом поле, а все предусмотренные законодательством налоги предприятие полностью уплатило и готово подтвердить это документально.

«Мы категорически отвергаем все обвинения в отношении Леонида Бугаева как безосновательные, уверенны в своей правоте и намерены отстаивать свою позицию в судебном порядке», — резюмировала адвокат главы правления.