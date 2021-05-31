Синоптики спрогнозировали погоду на первый день лета и объявили штормовое предупреждение
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Unsplash / Karsten Würth
Лето 2021 года в Украине начнется со сдержанных температурных показателей, в большинстве областей будет преобладать прохладная и влажная погода.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Уже 1 июня над югом Украины сформируется циклон, который обусловит дождливую погоду в южных, восточных и центральных областях.
Синоптики прогнозируют ночью +10...+15 °С, в западных и северных областях +4...+9 °С, днем +13...+18 °С, в восточной части местами +20...+23 °С.
В Карпатах также возможен небольшой дождь, на высокогорье ночью 0...+2 °С, днем +3...+8 °С.
Отдельно в Укргидрометцентре предупредили, что в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях в первый день лета ожидаются значительные дожди, местами возможны интенсивные ливни, грозы и порывы северо-восточного ветра 15—20 м/с (I уровень опасности).
- Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в выходные 5—6 июня температура воздуха в Украине будет выше +20 °С, а в уик-энд будет дождевая и прохладная погода.
- В Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на июнь 2021 года — осадки и температура будут в пределах климатической нормы. После первой декады июня температура начнет повышаться и будет достигать +40 °С.