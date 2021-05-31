Дело Стерненко: активист обжалует приговор «за один патрон» в Верховном суде

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Синиця Олександр / УНІАН

Активист Сергей Стерненко, которому 31 мая Одесский апелляционный суд смягчил приговор, собирается обжаловать его в Верховном суде.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы будем обжаловать сегодняшний приговор в Верховном суде», — подчеркнул он.

В то же время Стерненко выразил мнение, что прокуроры также будут подавать апелляцию и будут настаивать на 7,3 года лишения свободы с конфискацией.