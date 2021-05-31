Дело Стерненко: активист обжалует приговор «за один патрон» в Верховном суде
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Синиця Олександр / УНІАН
Активист Сергей Стерненко, которому 31 мая Одесский апелляционный суд смягчил приговор, собирается обжаловать его в Верховном суде.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Мы будем обжаловать сегодняшний приговор в Верховном суде», — подчеркнул он.
В то же время Стерненко выразил мнение, что прокуроры также будут подавать апелляцию и будут настаивать на 7,3 года лишения свободы с конфискацией.
- 31 мая Апелляционный суд Одессы снял с активиста Сергея Стерненко обвинение в разбойном нападении на депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича и назначил условный срок на 1 год — по статье о незаконном обращении с оружием. Сам Стерненко назвал это приговором «за один патрон».
- 23 февраля Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества за якобы организацию похищения в 2015 году Сергея Щербича, члена партии «Доверяй делам» одесского мэра Геннадия Труханова. Стерненко якобы организовал похищение Щербича, чтобы завладеть его средствами — 300 гривнами. Дело основывается только на показаниях Щербича.
- 9 апреля апелляционный суд отпустил Стерненко под круглосуточный домашний арест.