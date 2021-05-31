В НАТО окончательно подтвердили, что Украина и Грузия не примут участия в саммите Альянса
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Utenriksdepartementet UD / Flickr
В Североатлантическом Альянсе подтвердили, что Украина и Грузия не примут участия в саммите НАТО, который запланирован на июнь.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
Он отметил, что саммит будет коротким, поэтому там будут присутствовать только страны-члены НАТО.
«В следующий раз у нас, может быть, будет больше времени. И мы проведем встречи на высоком уровне с партнерами. Но я не хочу спекулировать, когда будут такие встречи, но в этот раз формат с партнерами не предусмотрен», — заявил Столтенберг.
Генсек НАТО подчеркнул, что политика открытых дверей Альянса является главным достижением, которое позволило распространить демократию и защиту прав человека почти по всей Европе.
«Мы продолжаем работу со странами-аспирантами, такими как Грузия и Украина. Наш месседж: сфокусируйтесь на реформах, на усилении вооруженных сил и служб безопасности, поскольку мы считаем, что это лучший способ для евроатлантической интеграции», — отметил Столтенберг.
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