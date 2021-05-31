«До +40 градусов». В Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Украине летом

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Pawel Janiak / Unsplash

Летом температура воздуха в Украине будет достигать +40 °С.

Об этом заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, пишет «Радио Свобода».

«Начиная с июня, а особенно июль и август, температура воздуха будет значительно выше нормы, и большое количество дней она будет достигать +30...+35, а в отдельные дни даже до +40 градусов», — сказал он.

По словам Кульбиды, лето в Украине, если проанализировать состояние погоды в этот период за последние 20 лет, не может быть холодным.

«Лето может быть только жарким. Другого лета у нас уже не будет», — добавил синоптик.

Также директор Укргидрометцентра уточнил, что температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.