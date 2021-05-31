В Украине в выходные установлен рекорд по вакцинации
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Yegor Aleyev \ TASS via Getty Images
В Украине в минувшие выходные вакцину от коронавируса получили 15 100 человек — это самый высокий показатель с начала кампании по вакцинации.
Об этом на совещании с президентом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Офис президента.
«В эти выходные в Киеве, Львове и Одессе началась массовая вакцинация людей, которые записались на прививку через приложение «Дія». На спортивных объектах, стадионах, спорткомплексах были организованы пункты вакцинации. В субботу были привиты девять тысяч человек и более 6 100 — в воскресенье. Это самые высокие показатели за выходные с начала кампании по вакцинации. Со следующих выходных мы будем расширять эту практику», — заявил премьер.
Кроме этого, в Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости. Все эпидемические показатели достигли уровня сентября 2020 года — как по количеству занятых коек, так и по числу активных больных, которых на сегодняшний день 110 876 человек.
Из 74 675 коек занято всего 14 451. Также продолжает снижаться количество занятых аппаратов искусственной вентиляции легких (893 из 6 700).
- В Украине открыли три крупных центра вакцинации: в Киеве (на базе Международного выставочного центра), Львове (на базе стадиона «Арена Львов») и в Одессе (на базе Национального университета «Одесская юридическая академия»). В центрах вакцинируют тех, кто записался через «Дію».
- Украина пересмотрит показатели «зеленой» зоны в соответствии с обновленными индикаторами Европейского Союза, что должно позволить украинцам въезжать в ЕС даже без паспортов вакцинации.