В Украине в выходные установлен рекорд по вакцинации

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Yegor Aleyev \ TASS via Getty Images

В Украине в минувшие выходные вакцину от коронавируса получили 15 100 человек — это самый высокий показатель с начала кампании по вакцинации.

Об этом на совещании с президентом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Офис президента.

«В эти выходные в Киеве, Львове и Одессе началась массовая вакцинация людей, которые записались на прививку через приложение «Дія». На спортивных объектах, стадионах, спорткомплексах были организованы пункты вакцинации. В субботу были привиты девять тысяч человек и более 6 100 — в воскресенье. Это самые высокие показатели за выходные с начала кампании по вакцинации. Со следующих выходных мы будем расширять эту практику», — заявил премьер.

Кроме этого, в Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости. Все эпидемические показатели достигли уровня сентября 2020 года — как по количеству занятых коек, так и по числу активных больных, которых на сегодняшний день 110 876 человек.

Из 74 675 коек занято всего 14 451. Также продолжает снижаться количество занятых аппаратов искусственной вентиляции легких (893 из 6 700).