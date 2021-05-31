Глава Минздрава Ляшко заявил, что на лето карантин в Украине могут ослабить

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует ослабление в Украине карантинных ограничений на летний период. По его словам, в стране уже есть «карантинная» усталость.

Об этом глава Минздрава заявил в интервью «ТСН».

«Да, на летний период [...] Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому, когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные ослабления», — сказал Ляшко.

В то же время, отметил министр, речь идет о «золотой середине» между возможностями медицинской системы и «экономическими вещами».

Ляшко также отметил, что с июня в Украине должны ускориться темпы вакцинации против коронавируса.

«Сейчас на территории Украины есть полтора миллиона доз вакцины CoronaVac. Полмиллиона Pfizer пришло, полмиллиона доезжает. И полмиллиона в рамках COVAX мы получим на неделе — 7 июня. Уже оформляются документы на поставку вакцины AstraZeneca. Уже в июне у нас должен быть первый такой старт, когда большое количество вакцины одновременно будет на территории Украины. Это позволит нарастить темпы прививок», — отметил министр.