В Одессе вслед за Киевом и Львовом открыли большой центр вакцинации
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- Алексей Ярмоленко
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Facebook / Одеська ОДА
В Одессе вслед за Киевом и Львовом открыли большой центр вакцинации, где прививки могут получить те, кто записался через приложение «Дія».
Об этом пишет пресс-служба Одесской ОГА.
Центр расположен на территории стадиона Национального университета «Одесская юридическая академия». Он будет работать с 09:00 до 17:00.
Глава Департамента здравоохранения Одесской ОГА Наталья Одарий-Захарьева отметила, что в этом центре планируют ежедневно делать по 250—300 прививок. Сейчас будут вакцинировать людей старше 60 лет, записавшихся через «Дію». Их будут приглашать по телефону.
- Новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что за лето планирует добиться вакцинации 5 миллионов украинцев двумя дозами (полностью вакцинировать от коронавируса), или же сделать 10 миллионов прививок.
- С 29 мая в Украине открылись два больших центра вакцинации — в Киеве (на базе Международного выставочного центра) и Львове (на базе стадиона «Арена Львов»).