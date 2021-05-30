«Укрзалізниця» возобновляет международное железнодорожное сообщение: первый рейс из Киева в Вену отправится 1 июня
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Videvo
Первый железнодорожный рейс из Киева в Вену (через Будапешт) с начала пандемии коронавируса отправится 1 июня.
Об этом сообщили в пресс-службе компании «Укрзалізниця».
Отмечается, что поезд будет курсировать ежедневно по такому графику: отправление с Центрального вокзала в Киеве в 14:07, прибытие в 08:20 на следующий день в Будапешт и в 11:21 — в Вену.
В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 следующего дня.
Сейчас билеты на поезд можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов.
В УЗ назвали стоимость билета: до Вены — €82 (2 748 гривен), в Будапешт — €67,3 (2 255 гривен) без учета комиссионного сбора (50 гривен).
- «Укрзалізниця» с 3 июня запускает дополнительные поезда в направлении Азовского моря из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска.