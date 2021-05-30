На Киев надвигается гроза. Спасатели предупредили о непогоде
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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WikimediaImages / Pixabay
В Киеве в ближайшее время начнется гроза, которая будет бушевать до конца дня.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
«В Киеве в ближайший час и до конца суток 30 мая гроза (І уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.
В Киевской городской государственной администрации напомнили, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, а также не браться за металлические входные двери.
Также столичная власть заверила, что во время интенсивных дождей на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника.
«Для ликвидации последствий непогоды у КК «Киевавтодор» есть 73 единицы спецтранспорта и спецсредств, в частности мотопомпы, гидромониторы, насосные станции», — добавили в КГГА.
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