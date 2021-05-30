Россия не будет открывать участки для голосования на выборах в Госдуму на оккупированном Донбассе
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Artyom Geodakyan\TASS via Getty Images
Россия не будет открывать избирательные участки на оккупированном Донбассе во время нынешних выборов в Государственную думу.
Эту информацию фактически подтвердил главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин, пишут «Новости Донбасса».
Ранее активно ходили слухи о том, что Россия может открыть участки для голосования на оккупированном Донбассе для того, чтобы дать возможность проголосовать владельцам российских паспортов. По словам Пушилина, таких в «Л/ДНР» уже полмиллиона.
«Вопрос, как будет проходить процесс голосования для наших жителей, которые получили российское гражданство, находится на стадии рассмотрения. Есть два возможных варианта его реализации: выезд на территорию Российской Федерации или электронное голосование», — заявил он.
Таким образом Пушилин подтвердил, что вариант с открытием участков на оккупированном Донбассе не рассматривается.
- Российская партия «Единая Россия» этой осенью на выборах в органы власти всех уровней будет сотрудничать с так называемым «Союзом добровольцев Донбасса», состоящий из боевиков, воевавших против Украины на Донбассе.
- Ранее в Министерстве иностранных дел Украины с возмущением отреагировали на заявление Центральной избирательной комиссии России о намерении привлечь к голосованию на выборах в Госдуму осенью жителей оккупированных территорий Донбасса, которые имеют российские паспорта.
- Выборы в Государственную думу России запланированы на 19 сентября 2021 года.