Исследование: Вакцина Pfizer менее эффективна против «индийского» штамма коронавируса, но действует

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Исследование частного некоммерческого Института Пастера в Париже показали, что вакцина Pfizer оказалась менее эффективной против индийского варианта коронавируса, чем против обычного.

Об этом пишет Deutsche Welle.

«Лабораторные исследования показали, что несмотря на незначительное снижение эффективности, вакцина Pfizer, вероятно, защищает от индийского варианта», — заявил директор института и соавтор исследования Оливье Шварц.

В исследовании участвовали 28 медицинских работников из Орлеана. Из них 16 человек получили две дозы вакцины Pfizer, а 12 — одну дозу вакцины AstraZeneca. В первой группе в три раза снизилось количество антител против индийского варианта, по сравнению с обычным вариантом, но их осталось достаточно для защиты от вируса. У вакцинированных препаратом AstraZeneca уровень антител, нейтрализующих «индийский» штамм коронавируса, был особенно низким.

По словам Шварца, исследование показывает, что индийский вариант коронавируса приобрел частичную устойчивость к антителам. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот штамм коронавируса зафиксирован в 53 странах.