Исследование: Вакцина Pfizer менее эффективна против «индийского» штамма коронавируса, но действует
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- Олег Панфилович
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Исследование частного некоммерческого Института Пастера в Париже показали, что вакцина Pfizer оказалась менее эффективной против индийского варианта коронавируса, чем против обычного.
Об этом пишет Deutsche Welle.
«Лабораторные исследования показали, что несмотря на незначительное снижение эффективности, вакцина Pfizer, вероятно, защищает от индийского варианта», — заявил директор института и соавтор исследования Оливье Шварц.
В исследовании участвовали 28 медицинских работников из Орлеана. Из них 16 человек получили две дозы вакцины Pfizer, а 12 — одну дозу вакцины AstraZeneca. В первой группе в три раза снизилось количество антител против индийского варианта, по сравнению с обычным вариантом, но их осталось достаточно для защиты от вируса. У вакцинированных препаратом AstraZeneca уровень антител, нейтрализующих «индийский» штамм коронавируса, был особенно низким.
По словам Шварца, исследование показывает, что индийский вариант коронавируса приобрел частичную устойчивость к антителам. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот штамм коронавируса зафиксирован в 53 странах.
- В Индии с апреля начали фиксировать резкий рост заболеваемости коронавирусом. Страна по общему количеству случаев в мире уступает только США, где зарегистрировали 33 миллиона больных. 8 мая в Индии зафиксировали новый рекорд суточной смертности — умерли 4 187 человек. Индийские власти на фоне вспышки приостановили экспорт препарата «Ремдесивир» и одобрили российскую вакцину «Спутник V».
- Индия на втором месте в мире по числу инфицированных COVID-19. С середины апреля и до 17 мая число новых заболевших ежедневно превышало 300 тысяч человек. Это больше, чем в любой другой стране мира.