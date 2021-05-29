Минобороны: Украина первой получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО
- Автор:
- Олег Панфилович
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NATO North Atlantic Treaty / Flickr
Украина первой среди стран-партнеров Североатлантического альянса получит обновленный пакет Целей партнерства Украина — НАТО.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Обновленный пакет целей содержит задачи на период до 2025 года. В нем также приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе «Партнерство ради мира», операциях и миссиях альянса. Цели партнерства поддерживают другие задачи по реформированию сектора обороны и безопасности.
Как сообщили в Минобороны, 28 мая состоялось заседание комитета по партнерству и коллективной безопасности НАТО. Участники заседания обсудили проект Целей партнерства и отдельно подчеркнули важность построения системы эффективного гражданского контроля, необходимости подчинения военных составляющих сектора обороны гражданскому министерству, дальнейшей трансформации системы управления Вооруженных сил Украины, достижения совместимости с НАТО на стратегическом и оперативном уровнях, что является ключевыми условиями вступления Украины в альянс.
Делегации Украины и Альянса поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласования — направлению на рассмотрение Североатлантического совета.
- В начале мая президент Владимир Зеленский указом поручил Кабинету министров утвердить годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2021. Программа нужна для выполнения приоритетных задач по интеграции Украины в НАТО.
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