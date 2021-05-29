На Волыни выявили криминального авторитета из санкционного списка СНБО

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Facebook / Міграційна служба Волинської області

В Волынской области полиция обнаружила криминального авторитета, который находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает областное управление Миграционной службы.

Мужчина координировал преступную деятельность на территории Волынской области, организовывал распределение средств и наполнение «воровской кассы», поддерживал тесную связь с выходцами из Грузии, которые находятся в тюрьмах.

За период пребывания на территории Украины, гражданин Грузии заключил брак с украинкой и получил вид на жительство.

«Авторитету» аннулировали документ на право находиться на территории Украины и принудительно вернули на родину с запретом въезда.