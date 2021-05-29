Военный переворот в Мали: временным президентом стал полковник Гоита
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Конституционный суд Мали назначил полковника Ассими Гоиту временным президентом страны.
Об этом сообщает Reuters.
Гоита будет выполнять обязанности «временного президента для руководства переходным процессом в стране до момента его завершения». Переходный период продлится до новых президентских и парламентских выборов, назначенных на февраль 2022 года.
Гоита уже пытался объявить себя временным президентом 26 мая. В августе 2020 года он возглавил первый переворот, в результате которого с поста главы государства ушел Ибрагим Бубакар Кейта.
- 18 августа 2020 года в Мали произошел военный переворот. В сентябре президентом стал бывший министр обороны Ба Ндау. Гоита стал вице-президентом. 24 мая 2021 года произошел еще одн военный переворот — Ндау, премьер-министра Моктара Уана и нового министра обороны Сулеймана Дукура арестовали, но вскоре отпустили. Все они подали в отставку.