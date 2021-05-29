Военный переворот в Мали: временным президентом стал полковник Гоита

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Конституционный суд Мали назначил полковника Ассими Гоиту временным президентом страны.

Об этом сообщает Reuters.

Гоита будет выполнять обязанности «временного президента для руководства переходным процессом в стране до момента его завершения». Переходный период продлится до новых президентских и парламентских выборов, назначенных на февраль 2022 года.

Гоита уже пытался объявить себя временным президентом 26 мая. В августе 2020 года он возглавил первый переворот, в результате которого с поста главы государства ушел Ибрагим Бубакар Кейта.