Во Вьетнаме и Франции выявили две новые мутации коронавируса
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- Костя Андрейковец
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Во Вьетнаме и Франции выявили две новые мутации коронавируса.
Как сообщает VnExpress, министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг заявил, что зафиксирован гибридный вариант COVID-19 — с характеристиками «британского» и «индийского» штаммов. Его диагностировали 28 мая сразу у нескольких человек. Отмечается, что гибридный штамм гораздо более заразный и легко передается по воздуху.
Во Франции выявлен родственник «британского» варианта, который уже получил название 20I/484Q.
DW пишет, что на 27 мая штамм подтвердили у 37 человек, большинство из которых являются жителями коммуны Ньор. Вполне возможно, что речь идет о том же типе вируса, вспышку которого на прошлой неделе зафиксировали в Бордо.
- Недавние результаты исследований показали, что две дозы вакцины от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech и AstraZeneca эффективно борются против «индийского» и «британского» штаммов.
- По данным ВОЗ, от коронавируса умерли не менее 6—8 миллионов человек, хотя в ее официальной статистике указано чуть больше 3 миллионов.