Госдепартамент США предложил Конгрессу предоставить Украине $255 млн помощи в 2022 году
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Государственный департамент США хочет предоставить Украине 255 млн долларов в 2022 финансовом году.
Об этом говорится в бюджетном запросе к Конгрессу, обнародованном на сайте Госдепа.
«Помощь США усилит способность Украины противостоять российской агрессии. Финансирование ускорит реформы для преодоления коррупции; повысит прозрачность и подотчетность, в частности путем расширения инициатив электронного правительства, будет способствовать реформированию институций, что необходимо для евроинтеграции страны», — указывается в документе.
Также в Госдепе отметили, что помощь США будет способствовать улучшению делового климата и усилению торгового потенциала, укреплению агросектора, поддержке энергетической безопасности с помощью реформирования компании «Нафтогаз» и повышению ее энергоэффективности.
Кроме этого, финансирование США станет поддержкой специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Фонды будут поддерживать усилия по борьбе с сомнениями в отношении вакцин, а также насчет реагирования и готовности к постпандемии.
- В апреле комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял двухпартийный проект закона «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности», который предусматривает увеличение военной поддержки Украины до $300 миллионов.
- Ранее США предоставили Украине дополнительное финансирование в размере $155 миллионов на противодействие агрессии РФ, развитие и улучшение жизни украинцев.
- В мае в палате представителей Конгресса США представили двухпартийный законопроект «О безопасности трансатлантических коммуникаций», который предусматривает сотрудничество с рядом стран, в том числе и Украиной.