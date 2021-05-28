Госдепартамент США предложил Конгрессу предоставить Украине $255 млн помощи в 2022 году

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Государственный департамент США хочет предоставить Украине 255 млн долларов в 2022 финансовом году.

Об этом говорится в бюджетном запросе к Конгрессу, обнародованном на сайте Госдепа.

«Помощь США усилит способность Украины противостоять российской агрессии. Финансирование ускорит реформы для преодоления коррупции; повысит прозрачность и подотчетность, в частности путем расширения инициатив электронного правительства, будет способствовать реформированию институций, что необходимо для евроинтеграции страны», — указывается в документе.

Также в Госдепе отметили, что помощь США будет способствовать улучшению делового климата и усилению торгового потенциала, укреплению агросектора, поддержке энергетической безопасности с помощью реформирования компании «Нафтогаз» и повышению ее энергоэффективности.

Кроме этого, финансирование США станет поддержкой специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Фонды будут поддерживать усилия по борьбе с сомнениями в отношении вакцин, а также насчет реагирования и готовности к постпандемии.