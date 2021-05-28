Зеленский назначил главой Кировоградской ОГА Марию Черную
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- Олег Панфилович
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Президент Владимир Зеленский назначил председателем Кировоградской областной государственной администрации Марию Черную.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский встретился с главой ОГА в пятницу в Офисе президента и вручил ей служебное удостоверение. Он пожелал Черной успеха на новой должности и выразил убеждение, что опыт работы в облгосадминистрации и знание особенностей региона помогут ей реализовать потенциал Кировоградской области.
Черная — выпускница Кировоградского государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко и Кировоградского национального технического университета. С 2011 года Черная работала сначала заместителем, а с 2020 года — директором департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.
- В конце августа 2020 президент Владимир Зеленский представил нового главу Кировоградской ОГА — местного бизнесмена Андрея Назаренко. В апреле этого года президент уволил Назаренко.
- Предшественником Назаренко был Андрей Балонь, пойманный правоохранителями на вымогательстве взятки. Высший антикоррупционный суд взял его под стражу с возможностью залога в 10 млн гривен. Балонь внес эти средства и вышел на свободу.