Минздрав: В центрах вакцинации в Киеве, Львове и Одессе будут вакцинировать тех, кто записался через «Дію». Их будут приглашать по телефону

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Matt Allworth / Flickr

В Министерстве здравоохранения сообщили, что на прививку в крупных центрах вакцинации в Киеве, Львове и Одессе будут приглашать по телефону.

Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.

В ведомстве напомнили, что в трех городах уже с 29 мая открываются пилотные центры вакцинации. Там прививки будут делать тем, кто записался через приложение или портал «Дія».

«Прививать будут только тех людей, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком. В приоритете будут люди пожилого возраста!» — отметили в Минздраве.

Также там отметили, что выбирать вакцину нельзя. Сейчас в центрах будут проводиться прививки китайской вакциной Coronavac.