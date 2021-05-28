Суд Минска оставил под стражей девушку Протасевича, россиянку Сапегу

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Суд Партизанского района Минска отклонил апелляцию гражданки России Софии Сапеги на решение о ее задержании. Жалобу рассматривали в закрытом режиме.

Об этом сообщают Meduza и Интерфакс со ссылкой на ее адвоката Александра Филановича.

Адвокат обжаловал задержание на основании того, что его не ознакомили с материалами дела и материалами самого задержания. Он до сих пор не ознакомлен с соответствующими документами.

Сейчас идет уже шестой день с момента задержания Сапеги, но официально обвинения ей не предъявлены. Филановича к ней не допускают. Российского консула к Сапеге допустили только на третий день после задержания.