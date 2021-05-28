В Украине впервые ввезли вакцину от коронавируса для частной компании: 500 доз Johnson & Johnson
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Japanexperterna.se / Flickr
В Украину ввезли 500 доз вакцины от коронавируса американской компании Johnson & Johnson, которая пока не сертифицирована Минздравом.
Об этом сообщается на официальном сайте о вакцинации в Украине.
«Вакцина производства Johnson & Johnson еще не зарегистрирована в Украине. 500 доз этой вакцины были завезены на территорию нашего государства согласно утвержденному порядку ввоза незарегистрированных лекарственных средств, стандартных образцов, реагентов исключительно для вакцинации работников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима», — отметили в Минздраве.
Там рассказали, что сотрудники этой компании работают на Аляске (США) в области рыболовства, а без вакцин их не пускали в страну. Вакцина от Johnson & Johnson в США сертифицирована. Всю ответственность за вакцинацию взяла на себя частная компания, а Минздрав разрешил ей ввезти в Украину эту вакцину.
- Украинцев, которые едут работать в Польшу, будут вакцинировать от коронавируса на польско-украинской границе. На пограничных переходах в Подкарпатском воеводстве желающим попасть в Польшу будут предлагать однодозовую вакцину Johnson & Johnson.
- Вакцина Johnson & Johnson является первой вакциной от коронавируса, которая требует введения только одной дозы. Также ее легко транспортировать — она может храниться в обычных холодильниках до трех месяцев. Данные крупных клинических испытаний показывают, что вакцина эффективна и для пожилых людей.