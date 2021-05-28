В Украине выявили более 3 тысяч новых больных ковидом. Больше всего — в Киеве

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В Украине за сутки 27 мая выявили 3 306 новых случаев коронавируса. Об этом Министерство здравоохранения сообщило в Facebook.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 402 пациента, умерли 156, а выздоровели 13 298 человек.

Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали 2 196 673 больных, выздоровели 2 020 216, а умерли 50 232.