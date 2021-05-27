Болгария обновила правила въезда для украинцев

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Boby Dimitrov / Flickr

Правительство Болгарии обновило правила въезда для украинцев. Туристы из Украины смогут въехать в эту европейскую страну с 1 июня по 31 июля.

Об этом пишет в своем Facebook консульский отдел посольства Украины в Болгарии.

Для въезда нужно будет предоставить один из трех документов: сертификат о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или справку о том, что вы в последнее время болели коронавирусом.

Сертификат о вакцинации должен подтверждать завершение программы. То есть турист должен получить две дозы вакцины, и после даты введения последней дозы должно пройти 14 дней. В сертификате должны быть указаны имя и фамилия согласно загранпаспорту (латинскими буквами), дата рождения, даты вакцинации, торговое наименование и номер партии вакцины против COVID-19, название производителя/владельца регистрационного удостоверения, страна, в которой он выдан, и название компетентного органа, который его выдал.

Отрицательный тест на коронавирус должен быть выполнен за 72 часа до въезда, если это ПЦР, и за 48 часов до въезда, если это тест на антиген. Результаты теста должны быть на английском языке, и на них должны быть указаны имя и фамилия латиницей, сведения о лаборатории и дата проведения тестирования.

Также можно предъявить положительный тест (как ПЦР, так и на антиген) на коронавирус, который был сделан от 15 до 180 дней до въезда.

Детям до 5 лет въезд в Болгарию разрешен без вышеуказанных документов.