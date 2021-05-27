Волынский облсовет просит запретить ОПзЖ и Партию Шария

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Максим Жорін / Facebook

Депутаты Волынского областного совета приняли обращение к президенту, Верховной Раде и Минюсту, в котором просят запретить в Украине деятельность «Оппозиционной платформы — За жизнь» и Партии Шария.

Об этом сообщает местное издание «Конкурент».

В тексте обращения, инициатором которого выступила фракция «Свобода», указанные политсилы названы внутренними врагами, которые расшатывают ситуацию в стране в интересах Кремля.

«За пророссийскими политиками всегда идут российские танки. Чтобы не допустить этого, необходимо уже сегодня запретить деятельность рупоров Кремля. Члены вышеупомянутых политических партий своей деятельностью откровенно заигрывают со страной-агрессором — Российской Федерацией, что представляет большую угрозу для экономической, политической и социальной жизни украинского государства», — сказано в тексте обращения.

Депутаты требуют принять законопроект и соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий.