Волынский облсовет просит запретить ОПзЖ и Партию Шария
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- Костя Андрейковец
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Максим Жорін / Facebook
Депутаты Волынского областного совета приняли обращение к президенту, Верховной Раде и Минюсту, в котором просят запретить в Украине деятельность «Оппозиционной платформы — За жизнь» и Партии Шария.
Об этом сообщает местное издание «Конкурент».
В тексте обращения, инициатором которого выступила фракция «Свобода», указанные политсилы названы внутренними врагами, которые расшатывают ситуацию в стране в интересах Кремля.
«За пророссийскими политиками всегда идут российские танки. Чтобы не допустить этого, необходимо уже сегодня запретить деятельность рупоров Кремля. Члены вышеупомянутых политических партий своей деятельностью откровенно заигрывают со страной-агрессором — Российской Федерацией, что представляет большую угрозу для экономической, политической и социальной жизни украинского государства», — сказано в тексте обращения.
Депутаты требуют принять законопроект и соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий.
- 19 февраля СНБО ввел санкции против фактического главы ОПзЖ Виктора Медведчука и его жены Оксана Марченко за финансирование терроризма. Самого Медведчука подозревают по трем эпизодам сотрудничества с Россией. Шария разыскивают за госизмену.
- В марте Минюст обратился в суд, чтобы запретить Партию Шария.