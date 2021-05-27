Возле Новотошковского снайпер боевиков застрелил украинского офицера

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Степанов Анатолий / УНИАН

В Луганской области у поселка Новотошковское 27 мая снайпер боевиков убил военного Вооруженных сил Украины.

Об этом оперативно-тактическая группировка «Північ» сообщила в Facebook.

На обстрел российско-оккупационных войск силы ООС открыли огонь в ответ. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка.

Хмельницкая ОГА сообщила, что погиб заместитель командира батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Максим Полевой. Он воевал за Украину с 2014 года и прошел Дебальцево. У него остались жена и двое детей.

Напомним, что советники лидеров «нормандского формата» не смогли договориться о прекращении огня на Донбассе. Между участниками встречи «состоялся жесткий обмен мнениями», а Украина не согласилась на попытки России исключать себя из сторон конфликта. Следующее заседание Трехсторонней группы запланировано на 9 июня.