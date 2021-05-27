Азербайджан на границе взял в плен шестерых армянских военных. Ереван отреагировал

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MoD of Armenia

Минобороны Азербайджана заявило о взятии в плен шестерых армянских военных, которые пытались перейти границу в районе населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района.

Ведомство утверждает, что 27 мая около 03:00 указанная разведывательно-диверсионная группа пыталась заминировать пути снабжения на границе и была окружена.

Азербайджанская сторона отмечает, что утром вблизи границы наблюдалось скопление боевой техники армян, в том числе танков.

Официальный Ереван подтверждает взятие в плен своих военных, но утверждает, что военные проводили инженерные работы на своем оборонном пограничном участке в Гегаркуникской области. В Минобороны Армении заявили, что принимаются меры по возврату пленных.

Тем временем, азербайджанские СМИ публикуют фамилии и фото пленных.