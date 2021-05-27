Байден поручил разведке провести дополнительное расследование происхождения коронавируса и в течение 90 дней предоставить отчет

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Президент США Джо Байден призвал разведку удвоить усилия в расследовании причины возникновения коронавируса и в течение 90 дней подготовить новый отчет.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Вскоре после того как я стал президентом, я попросил своего помощника по национальной безопасности поручить разведывательному сообществу подготовить отчет о самых свежих результатах анализа происхождения COVID-19», — сказал Байден.

Он отметил, что необходимо выяснить, как возник COVID-19 — из-за передачи вируса от животного или утечки из лаборатории.

В то же время Байден признал, что у разведки пока недостаточно информации для окончательных выводов. По его словам, «два представителя разведывательного сообщества склоняются к первому сценарию [передача от животного], а один — ко второму [искусственного]. Причем обе стороны имеют низкий или средний уровень уверенности».

Поэтому американский лидер поручил спецслужбам удвоить усилия по сбору и анализу информации и представить новый отчет в течение трех месяцев. За это время разведка сможет получить дополнительные данные, «что позволит приблизить нас к окончательному выводу».