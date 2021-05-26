Коломойский заявил, что с Зеленским не общается, но «может влиять» на ситуацию в Украине

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Олигарх Игорь Коломойский, против которого США ввели санкции, заявил, что имеет возможность влиять на ситуацию в Украине, но уверяет, что не пользуется этим.

Об этом он сказал в комментарии «Радио Свобода».

Коломойский утверждает, что его бизнес сегодня «не зависит от каких-то принятых законов или тех, которые могут принять».

«Конечно, возможность влиять есть. Было бы смешно говорить, что ее нет. Пользуюсь ли я этим? Нет. Не пользуюсь, потому что у меня нет никакой взаимосвязи моего бизнеса с теми, о ком вы спрашиваете, кто может влиять на какие-то вещи, связанные с моим бизнесом», — говорит олигарх.

Он также уверяет, что не общается ни с министрами, ни с Офисом президента, ни с президентом. Однако, добавляет, что общается с «отдельными депутатами», но не влияя на них. Фамилии этих депутатов он не называет.

Коломойский также заявил, что ему все равно, когда его называют словом «олигарх». «Как бы я к этому не относился, это ни на что повлиять не сможет. Неважно, кем я себя считаю. Сегодня термин «олигарх» я приравниваю к термину «враг народа», ибо они тоже не считали себя «врагами народа», а их так называли. Ярлык «олигарх» есть и он живет своей жизнью, потому что никто до конца не понимает, кого под него можно классифицировать. Сегодня все вкладывают в слово «олигарх» смысл, что это плохо, поэтому ничего хорошего этот термин сегодня его обладателю не может принести», — считает Коломойский.

Идея определить понятие «олигарх» на законодательном уровне, по его мнению, неплохая. По словам Коломойского, возможно, это позволит более четко понять, к кому именно можно применять этот термин. Однако оценивать в целом инициативу президента Владимира Зеленского по уменьшению влияния олигархов на страну Коломойский пока не спешит. «Когда напишут закон — посмотрим-почитаем», — сказал он.

Отметим, Коломойский в этом году оказался на четвертом месте в украинском списке журнала Forbes — его состояние оценили в $1,8 миллиарда. Главные сферы его интересов: энергетика, тяжелая промышленность, нефтегазовый сектор, авиатранспорт, медиахолдинг «1 + 1 медиа». Ранее в этом списке была и банковская сфера, пока в декабре 2016 года не национализировали один из основных активов — ПриватБанк.