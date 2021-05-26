На станции «Академик Вернадский» украинские полярники изучают загадочный скелет кита. Пока у них две версии
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- Костя Андрейковец
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Украинские полярники антарктической станции «Академик Вернадский» отобрали образцы скелета и тканей кита, останки которого «помнят еще зимовщики первой экспедиции (1996—1997 года)». Они хотят выяснить причину смерти «загадочного» кита и его возраст.
Об этом передает Национальный антарктический научный центр.
Биологи отобрали образцы мягких тканей, чтобы провести радиоуглеродный анализ. Он позволит установить возраст животного, а анализ белков — вид.
Пока же у исследователей есть две гипотезы:
- это скелет ископаемого вида кита, который умер очень давно и был похоронен под ледником;
- останки новые и могли принадлежать жертве китобоев, которые активно вели промысел в этом районе в первой половине ХХ века. В частности, это могут быть останки синего кита, который сейчас редко встречается у берегов Антарктиды.
Полярники обещают рассказать «разгадку тайны покоящегося великана», когда подтвердят одну из гипотез.
- 9 апреля украинские полярники на станции «Академик Вернадский» получили безлимитный интернет после установки антенны.
- Уже 11 апреля полярники провели виртуальную экскурсию. Озонометрист станции показала условия, в которых живут полярники, рабочие кабинеты, лаборатории, технику, снаряжение, комнату для отдыха, знаменитый бар «Фарадей», а также виды из окон станции.