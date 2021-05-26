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На станции «Академик Вернадский» украинские полярники изучают загадочный скелет кита. Пока у них две версии

Автор:
Костя Андрейковец
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Украинские полярники антарктической станции «Академик Вернадский» отобрали образцы скелета и тканей кита, останки которого «помнят еще зимовщики первой экспедиции (1996—1997 года)». Они хотят выяснить причину смерти «загадочного» кита и его возраст.

Об этом передает Национальный антарктический научный центр.

Биологи отобрали образцы мягких тканей, чтобы провести радиоуглеродный анализ. Он позволит установить возраст животного, а анализ белков — вид.

Пока же у исследователей есть две гипотезы:

Полярники обещают рассказать «разгадку тайны покоящегося великана», когда подтвердят одну из гипотез.