Украина временно запретила поставки электроэнергии из России и Беларуси
- Автор:
- Олег Панфилович
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СЕТАМ
Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), до 1 октября запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России.
Соответствующее решение комиссия приняла в среду.
Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк не исключил, что комиссия, скорее всего, продлит запрет на импорт из России и Беларуси и после 1 октября.
НКРЭКУ аннулировала результаты годовых аукционов, на которых была распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных связей между Украиной и Россией с Беларусью. Регулятор также поручил возместить победителям аукционов средства, уплаченные за пропускную способность.
- 18 мая министр энергетики Герман Галущенко направил обращение к НКРЭКУ с просьбой запретить импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества ЕС — России и Беларуси. По его словам, этот импорт противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики.
- Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси в январе 2021 года, после почти года запрета. Также в феврале электричество поставляли из России.
- 13 мая президент Владимир Зеленский Зеленский подписал закон о сертификации «Укрэнерго», который предусматривает запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси.
- Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и Россией до конца 2023 года.